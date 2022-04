Elezioni amministrative 2022: AstiOltre in lista con Paolo Crivelli

Riceviamo e pubblichiamo

Il movimento di opinione AstiOltre ha formalizzato, nel corso di un incontro con il candidato Sindaco Paolo Crivelli, la propria adesione alla coalizione AstInsieme e la volontà di contribuire con propri esponenti alla lista civica in via di formazione.

AstiOltre, ha siglato quindi il patto di coalizione e l’accordo per la partecipazione di candidati individuati dal movimento, il cui logo compare già sui manifesti di Paolo Crivelli.

Da alcune settimane AstiOltre partecipa ai diversi tavoli di elaborazione del programma della coalizione, sottolineando la necessità e l’urgenza di individuare una serie di interventi rapidi che consentano di restituire efficienza alla macchina comunale, ampliare la gamma di servizi al cittadino, creare nuove opportunità di lavoro e individuare una strategia di medio termine finalizzata ad uno sviluppo equilibrato e sostenibile di tutto il territorio comunale, con particolare attenzione alle periferie ed alle frazioni pesantemente penalizzate, al rafforzamento delle infrastrutture sia materiali che immateriali ed alla creazione di nuove opportunità di lavoro, sia nei settori tradizionali che innovativi come quello culturale che manifesta grande vivacità dal punto di vista dell’offerta, ma risulta tuttora carente dal punto di vista professionale e produttivo. Occorre lavorare insieme per restituire un’anima ed un’immagine vincente ad una città oggi poco accogliente e in ginocchio, che deve ritrovare in se stessa la forza di rigenerare una classe dirigente che sappia rapportarsi con la cosa pubblica in un’ottica di servizio alla comunità e non di mero esercizio del potere.

AstiOltre, che trae origine da un movimento di opinione trasversale quanto ad esperienze professionali e culturali dei propri aderenti, nell’ambito della coalizione intende proporsi come vettore di istanze provenienti del mondo del lavoro, dell’economia e delle professioni, con particolare attenzione ai temi dell’innovazione socio-economica e culturale, per contribuire a dare una prospettiva di crescita attraverso progetti innovativi che offrano concrete opportunità ai giovani di fermarsi in una città che sappia recuperare la centralità e la capacità di essere attrattiva che il ruolo di capoluogo di Provincia le attribuisce.

AstiOltre infatti, vive non come un fine, ma semplicemente come una prima occasione di impegno concreto il prossimo confronto elettorale nel capoluogo. Si propone infatti di mettere in campo idee e proposte da realizzare nell’immediato, ma anche progetti più ambiziosi da realizzare nel medio/lungo periodo, guardando alla scadenza del 2035, quando la Provincia di Asti compirà il suo primo secolo di vita.

Andare Oltre vuol dire non guardare solo alle prossime elezioni, ma saper lavorare per le future generazioni.

AstiOltre

Comitato spontaneo