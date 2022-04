Conclusa la raccolta viveri per i profughi ucraini dei giovani della coalizione AstInsieme

Riceviamo e pubblichiamo.

In riferimento alla raccolta alimentare per i profughi ucraini, desideriamo informare che la raccolta si è svolta come da programma nei giorni dell’1 e del 2 aprile scorsi.

Noi tutti giovani candidati delle liste della coalizione per Paolo Crivelli Sindaco desideriamo ringraziare i cittadini che hanno contribuito materialmente consegnando i generi alimentari e il FuoriLuogo che tramite il suo supporto organizzativo ci ha permesso di svolgere la raccolta all’interno dei suoi locali.

L’iniziativa vuole essere un aiuto concreto per la popolazione Ucraina che è stata accolta e sarà accolta nei prossimi giorni in città e in Provincia. Una piccola iniziativa ma che significa tanto per molti.

I giovani della coalizione AstInsieme per Crivelli Sindaco- Ambiente Asti, CambiAMO, AstiPrendiamoci cura di Asti (Crivelli Sindaco), Europa Verde Asti, Movimento 5 Stelle Asti, Uniti Si Può, Partito Democratico Asti, Articolo1