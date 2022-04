Nella mattinata di oggi, giovedì 21 aprile, i Vigili del Fuoco sono intervenuti per salvare un capriolo rimasto incastrato in una ringhiera di un’abitazione in via Valance, ad Asti.

Sul posto è intervenuto anche il veterinario. Buone le condizioni dell’animale che ed è stato liberato nella campagna di Valmanera.