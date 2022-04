Assistenza domiciliare e cure di lungo periodo: pubblicati i nuovi bandi Inps

Sono stati pubblicati dall’Inps due bandi di concorso per i dipendenti e pensionati pubblici, i loro coniugi, parenti ed affini di primo grado non autosufficienti.

Si tratta di: “Home Care Premium 2022 Assistenza Domiciliare” che prevede l’erogazione di prestazioni finalizzate a garantire la cura a domicilio delle persone non autosufficienti e “Long Term Care – LCT 2022” che è finalizzato al riconoscimento di contributi per la copertura parziale o totale del costo sostenuto per ricoveri presso Residenze Sanitarie Assistenziali in favore di soggetti che necessitano di cure di lungo periodo.

Sarà possibile inoltrare le domande fino alle ore 12 del 30 aprile 2022 per partecipare a seconda delle proprie necessità.

E’ possibile prendere visione dei Bandi oltre che sul sito dell’INPS, sul sito del Consorzio www.cisaastisud.it e/o contattare lo Sportello Unico Socio Sanitario. Per maggiori informazioni o per concordare un appuntamento con gli operatori incaricati per la realizzazione dei progetti per i cittadini residenti nei 40 Comuni afferenti al C.I.S.A. – ASTI SUD si può fare riferimento all’indirizzo email sportello@suss-astisud.net o al numero di telefono 0141483424 dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12.