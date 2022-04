Anche il gruppo alpini di Montechiaro d’Asti alla festa del centenario della sezione astigiana

Una delegazione del Gruppo Alpini di Montechiaro sez. di Asti, con il capo gruppo Luigi Grandi e la madrina Caterina Perotti, hanno partecipato ieri, domenica 10 aprile, alla festa del centenario della sezione A.N.A di Asti.

Per la sezione montechiarese, una prova generale, per il prossimo anno, quando è in programma l’intenzione di organizzare il 90° anno di fondazione (1933-2023), con tante iniziative in cantiere e progetti di solidarietà. Sarà un compleanno di storia, un traguardo prestigioso per la capitale della Val Rilate a coronamento di decenni di attività che abbracciano idealmente una comunità.

Per il presente, un grande plauso per i cent’anni della sezione madre astigiana, augurando di rivedersi a Montechiaro il prossimo anno.

Nella foto la madrina, Caterina Perotti, Giulietto Fasolio, il consigliere di zona e consigliere della sezione di Asti Luigi Penna e Luigi Grandi.