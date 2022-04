Alba e Costigliole d’Asti più vicine grazie a nuovi collegamenti autobus

Alba e Costigliole d’Asti non hanno mai avuto un collegamento diretto con autobus. Ad essere collegate con la città cuneese sono le frazioni di Boglietto e Motta grazie ai passaggi di autobus provenienti da Asti e Canelli. Fino al 2012 il servizio sempre a Motta e Boglietto veniva garantito anche dal trasporto ferroviario, poi interrotto.

“Eppure sono centinaia i Costigliolesi che si muovono giornalmente per lavoro o per studio verso la cittadina albese – evidenzia il sindaco di Costigliole Enrico Cavallero – Una trentina solo gli studenti che al mattino alle 7 si spostano in auto per raggiungere Boglietto e Motta e alle 14 devono provvedere al ritorno. L’amministrazione comunale costigliolese si sta attivando da inizio mandato per riuscire ad avere questo servizio in quanto indispensabile anche per contenere i costi delle famiglie che spesso devono fare i conti anche con gli orari di lavoro non sempre flessibili. Si aggiungano i lavoratori e coloro che devono raggiungere le altre località del cunese e gli ospedali, si pensi alle coincidenze ferroviarie e alle coincidenze dello snodo logistico di Castagnole Lanze”.

L’emergenza legata al Covid ha rallentato l’accordo, ma già ad inizio anno scolastico 2021/2022 con la ditta Geloso è stato garantito in via sperimentale una corsa diretta verso Alba da Costigliole capoluogo. “Il servizio ha raccolto molti consensi fra gli studenti e le famiglie che non hanno mai avuto questo servizio e per questo motivo abbiamo deciso di lavorarci anche per mantenerlo – continua il primo cittadino – Non posso che essere felice di questa notizia che ci è stata comunicata ieri direttamente dalla Regione nella figura dell’Assessore Gabusi al quale ci siamo rivolti sempre attento alle esigenze del paese”.

Dal 2 maggio prossimo Costigliole per il periodo invernale e scolastico potrà contare di 8 corse giornaliere da Alba verso Costigliole e viceversa, dalla stazione ferroviaria di Alba alla fermata di piazza Medici del Vascello di Costigliole passando per il Boglietto. “Due di queste saranno dirette con fermata a Boglietto e Neive, le altre avranno una coincidenza a Castagnole delle Lanze, per cui i nostri cittadini potranno recarsi anche in altre località. Ringrazio per questo importante lavoro di squadra la Regione e la ditta di trasporto Geloso” conclude Cavallero.

Di seguito gli orari degli autobus ->>Orari collegamento Costigliole Alba