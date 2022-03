Spettacolo di burattini e marionette al Carnevale di Valfenera

Domani, domenica 6 marzo, è in programma la festa di Carnevale a Valfenera organizzata dalla Pro Loco.

Il ritrovo è previsto alle 14 in piazza Tommaso Villa presso il Parco Comunale, dove partirà poi la sfilata in maschera per le vie del paese con tappa alla Casa di Riposo per un saluto in allegria ai nonni e alle nonne.

Alle 16 è previsto il ritorno al Parco Comunale dove sarà allestito uno spettacolo di burattini e marionette a cura del Museo dei Burattini di Monale. La Compagnia in Volo presenterà “Le avventure di Mandarino e dei suoi amici Pupazzi” con Josephine Ciufalo (burattini) e Sandro Martinotti (musiche). Vincenzo Tartaglino, storico marionettista astigiano, proporrà lo spettacolo carnevalesco “Gianduja e la farina magica”. Alla fine golose “bugie” per tutti.

In questa situazione, tra guerra e pandemia, gli organizzatori e gli interpreti degli spettacoli intendono offrire un momento di spensieratezza e di sorriso a bambini e famiglie, pur consapevoli di questo difficile frangente.