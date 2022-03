Sabato 9 e domenica 10 aprile Asti festeggerà i 100 anni dell’A.N.A. : tra gli eventi, la “notte verde” e la sfilata delle penne nere

Fervono i preparativi per le celebrazioni del centenario di fondazione dell’ANA di Asti, che si celebrerà nel fine settimana del 9 e 10 aprile.

Le penne nere saranno le prime a riportare un evento importante in città dopo la pausa dovuta alla pandemia. Il programma dettagliato degli eventi è stato svelato durante l’assemblea ordinaria dell’ANA ed è stato pubblicato sulla pagina FB dell’Assoiciazione.

Gli eventi si articoleranno tra sabato e domenica: dopo l’inaugurazione della cittadella militare sabato mattina, realizzata in collaborazione con la Brigata Alpina Taurinense, al pomeriggio in Piazza San Secondo e poi nella Collegiata dedicata al Santo Patrono di Asti, ci sarà un primo momento di ritrovo per gli Alpini; sabato sera grande festa denominata “Notte Verde”.

Domenica mattina si svolgerà la sfilata con la partecipazione dei numerosi Alpini in rappresentanza delle diverse Sezioni ANA del Nord d’Italia.

L’ammassamento degli alpini che parteciperanno alla rivista sarà alle 9,30 a Palazzo del Michelerio: gli alpini poi sfileranno da Piazza del Cavallo lungo corso Alfieri fino a piazza Alfieri.

In Piazza della Libertà davanti al monumento degli Alpini saranno resi gli onori ai Caduti e consegnato l’assegno per l’acquisto di un pulmino attrezzato all’ANFFAS, seguirà la consegna della “Targa del Centenario” offerta dalla Fellowship Rotariani Alpini che sarà poi apposta in Corso Dante dove nel 1922 si trovava il Caffe Dante, prima sede dell’Sezione ANA di Asti. Al termine in Piazza Alfieri si terrà sotto una tensostruttura Alpina il Pranzo del Centenario. Infine al pomeriggio in piazza Libertà l’ammainabandiera concluderà i festeggiamenti.

Una due giorni intensa in cui gli Alpini ritorneranno ad essere i protagonisti ad Asti.