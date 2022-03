Raccolta solidale per l’Ucraina a Buttigliera d’Asti

Anche Buttigliera d’Asti ha aderito all’iniziativa solidale del Sermig, l’Arsenale della pace, per sostenere il popolo ucraino.

L’amministrazione Comunale informa che in paese, presso l’Oratorio San Giuseppe e in parrocchia, è attiva la raccolta di generi di prima necessità.

Si raccolgono nello specifico:

– materiali sanitari (bende, garze, cotone idrofilo, cerotti, farmaci emostatici, disinfettanti, siringhe, carrozzelle, stampelle, deambulatori)

– igiene della persona (sapone, guanti in lattice, detersivi casa, pannolini neonati)

– materiale vario (biancheria intima nuova, coperte, passeggini)

– generi alimentari a lunga conservazione.