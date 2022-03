Piercarlo Grimaldi ospite del CPIA di Asti in “Alfabeti di Cittadinanza”

Torna “Alfabeti di Cittadinanza” al Cpia “E. Guglielminetti” di Asti, la scuola statale del Ministero dell’Istruzione che si occupa di istruzione degli adulti sul territorio della provincia di Asti: nel prossimo appuntamento si discuterà di tradizioni e contemporaneità, con un ospite d’eccezione, Piercarlo Grimaldi.

Piercarlo Grimaldi svolgerà una lezione agli studenti del CPIA 1 ASTI di antropologia culturale dal titolo: “”Se questo è un uomo. Tradizione e complessità sociale”.

L’appuntamento è per mercoledì 30 marzo alle ore 18.50 quando il Professore incontrerà gli studenti e terrà una lezione alle classi delle superiori dei percorsi per adulti di CPIA e Penna.

Proprio grazie alla collaborazione tra l’Istituto Statale di Istruzione per adulti CPIA 1 Asti “E. Guglielminetti” e l’Istituto Statale di Istruzione superiore tecnica e professionale “G. Penna”, sono attivi due percorsi di studi volti al conseguimento del diploma di scuola secondaria di II grado (diploma di maturità), caratterizzato da percorsi didattici all’ avanguardia nel campo dell’agricoltura, dell’accoglienza turistica, della promozione e valorizzazione del territorio.

L’incontro con il Prof. Grimaldi sarà un’occasione per approfondire argomenti che sono trattati nei percorsi del CPIA.

L’evento sarà trasmesso on line sulla pagina Facebook del CPIA, sul canale YouTube del CPIA e sul sito istituzionale cpia1asti.edu.it.