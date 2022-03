Nuovo numero della rivista Astigiani: quando alla Way Assauto si producevano bombe

La rivista Astigiani svela l’immagine di copertina del numero di primavera (il 38°) che sarà presentato sabato 19 marzo, dalle 18 al salone del palazzo della Provincia di piazza Alfieri. “Scegliere la foto o l’immagine di copertina di una rivista come Astigiani non è mai facile – scrive il direttore Sergio Miravalle nell’editoriale – deve colpire, raccontare, sintetizzare, farsi ricordare. Entrerà nella straordinaria pinacoteca di immagini che da dieci anni punteggiamo la stagione editoriale di questa nostra rivista. Ma la foto di copertina di questo nostro Astigiani merita una riflessione in più”.

È stata scattata da Umberto Ecclesia nel 1933 e fa parte della serie che il grande fotografo dedicò alle attività industriali astigiane. Questa foto arricchisce lo straordinario patrimonio di immagini raccolte nella mostra dedicata ai grandi fotografi astigiani, ai quali la rivista dedica un’ampia carrellata. In questo scatto Ecclesia immortala un momento di lavoro dentro la grande fabbrica della Way Assauto.

Le operaie sedute ai lunghi tavoloni, i loro sguardi, le mani, gli oggetti metallici che stanno confezionando. Non ci sono sorrisi, non è una foto ricordo. Al centro dell’inquadratura si scorge un militare. Che cosa ci faceva un militare in divisa alla Way Assauto tra operaie e operai? In quegli anni la Waya produceva per il Ministero della Guerra spolette per bombe e altri particolari ad uso bellico. Sarebbe arrivata la guerra civile spagnola, l’Etiopia e poi la voragine della Seconda Guerra Mondiale.“Abbiamo voluto mettere in copertina anche la bandiera della pace contro tutte le guerre di ieri e di oggi – commentano ad Astigiani – così come l’abbiamo idealmente issata sul prato a Viatosto che vedrà nascere il Bosco degli Astigiani”.

Durante la presentazione ci sarà anche un momento di solidarietà con il popolo ucraino. Il sommario di Astigiani è come sempre vario e ricco. La rivista racconta delle sette volte in cui Presidenti della Repubblica sono venuti in visita ufficiale: tempi, occasioni e motivi diversi sperando che, in questo secondo settennato, si creino le condizioni politiche e culturali per poter invitare il presidente Mattarella. La rivista intraprende un viaggio nelle paure della siccità e si scoprirà che ad Asti c’è un “santo dell’acqua”. E ancora: sarà ripercorsa la storia della magnifica Certosa di Valmanera e verrà data luce alla figura di un nicese al quale si deve lo sviluppo della rete ferroviaria piemontese e italiana.

Sarà infine presentato il progetto di raccolta e digitalizzazione dei filmini di famiglia girati con i vecchi Super 8. Quel film di famiglia in pellicole che possono nascondere tesori di memoria collettiva.

Astigiani è in vendita a 7 euro nelle principali edicole di Asti e provincia. Gli abbonati la riceveranno a casa o possono ritirarla nella sede di via San Martino 2 (in corso Alfieri, davanti a palazzo Mazzetti), aperta il martedì, giovedì e sabato dalle 16,30 alle 18,30.

Gli autori dei servizi e delle rubriche sono:

Edoardo Angelino, Manuela Caracciolo, Davide Chicarella, Marida Faussone, Roberta Favrin, Paola Gho e Giovanni Ruffa, Donatella Gnetti, Piercarlo Grimaldi, Fulvio Lavina, Sergio Miravalle, Paolo Monticone, Giulio Morra, Fiammetta Mussio, Daniela Nebiolo, Gianluigi Porro, Fulvio Romano, Alessandro e Pippo Sacco, Giancarlo Sattanino, Carla Forno e Piero Fassi.