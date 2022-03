Nuova gestione alla Scuola dell’Infanzia di Castelnuovo Calcea dal prossimo anno scolastico

La Scuola dell’Infanzia paritaria di Castelnuovo Calcea cambia gestione per l’anno scolastico 2022-2023 e si rifà il look per accogliere i bambini dai 3 ai 6 anni nello storico edificio di via Guercina 2.

Punti di forza della struttura saranno l’apertura da settembre a luglio, l’orario esteso dalle 7.30 alle 18 e la mensa interna che servirà merende e pranzi completi. Completano l’offerta formativa laboratori e progetti come la collaborazione con la biblioteca Comunale e l’orto scolastico.

Le iscrizioni sono sempre aperte ed è possibile avere maggiori informazioni contattando i numeri telefonici: 3453047038, 3479575335, 3491651561