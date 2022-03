No alla guerra: presidio settimanale per la Pace ad Asti

Riceviamo e pubblichiamo.

Di fronte al progressivo aggravarsi del conflitto in Ucraina e ai tragici scenari che si prefigurano, siamo fortemente preoccupati e addolorati, e riteniamo importante continuare a ribadire il nostro “No alla Guerra, ad ogni guerra” e l’imprescindibilità della Pace come via di risoluzione delle crisi. Nell’esprimere la nostra solidarietà a tutte le persone che stanno subendo le tragiche conseguenze della guerra in atto in Ucraina (e in tutte le guerre nel mondo), crediamo che sia importante e necessario proseguire nelle mobilitazioni e nell’impegno comune per la Pace. Come ribadisce Padre Alex Zanotelli, bisogna continuare ad esporsi, a “scendere in piazza per dire no a questa barbarie”.

La grande partecipazione alle mobilitazioni astigiane degli scorsi giorni è stata molto importante e significativa. Per cercare di dare continuità a questa testimonianza e tenere viva la speranza, le associazioni della Rete Welcoming Asti insieme ad altre realtà del territorio hanno deciso di organizzare settimanalmente il presidio per la Pace “No alla guerra in Ucraina, no a tutte le guerre. La Pace è la via”, che si svolgerà ogni sabato alle ore 12.00 in Piazza S Secondo, almeno sino a quando la guerra non sarà fermata e non sarà avviato un vero processo di Pace.

Il presidio sarà portato avanti “a staffetta” dalle diverse realtà/associazioni aderenti che si alterneranno nell’organizzare questo momento di testimonianza e proposta per continuare a far sentire la voce della pace, del dialogo, della solidarietà, dell’accoglienza e per seguitare a chiedere che “Si fermi la guerra in Ucraina e parta un vero processo di Pace”, che si persegua con determinazione la cessazione degli scontri con tutti i mezzi della diplomazia e della pressione internazionale, fermando l’escalation che sta ingrossando il fiume di sangue e sofferenze e minacciando di travolgerci tutti e tutte.

Invitiamo tutte e tutti a partecipare al presidio settimanale per la Pace “No alla guerra in Ucraina, no a tutte le guerre. La Pace è la via”, che si svolgerà sabato 12 marzo alle ore 12.00 in Piazza S. Secondoad Asti, portando in piazza bandiere e/o simboli di pace.

Riproponiamo, inoltre, l’invito ad esporre alle finestre delle abitazioni e delle sedi di enti, istituzioni, associazioni, … le bandiere della Pace.

Ad oggi aderiscono all’iniziativa: Rete Welcoming Asti, ACLI Asti, Amnesty International Asti, Ufficio diocesano pastorale migranti, Centro Missionario Diocesano, Libera Asti, Rete Asti Cambia, CGIL, Legambiente, ANPI, Ass. Millegocce, Noix de Kola, Pastorale Sociale e del Lavoro.

Per informazioni e/o adesioni: welcomingasti@gmail.com, Fb-Instagram @WelcomingAsti