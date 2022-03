Una passeggiata a piedi dalle proprie scuole con destinazione Parco Lungo Borbore, per una mattinata di riflessioni in occasione di “M’illumino di meno”: è quello che hanno fatto diversi studenti delle scuole dell’Istituto Comprensivo 2 di Asti, aderendo all’iniziativa di Rai Radio 2 e Rai Per il Sociale, nella giornata del risparmio energetico e degli stili di vita sostenibili.

Si è trattato di una camminata colorata e salutare, a contatto con la natura, con spunti di riflessione e attività proposte da Legambiente Asti e Rete Asticambia, insieme a musica e canti diretti dalla docente della Goltieri Simona Scarrone, ideatrice della giornata all’aria aperta. Contenti di essere tutti insieme all’aria aperta, i bambini e i ragazzi hanno partecipato con grande interesse e con tanta voglia di portare un messaggio di pace e di sensibilizzazione per il rispetto dell’ambiente.

“Almeno una volta a settimana andate a piedi, o in bici. Fate lasciare ai vostri genitori la macchina un poco più lontano dalla scuola. Mi illumino di meno non deve essere solo oggi, deve essere almeno una volta al mese o una volta a settimana, ogni venerdì, con qualcosa di arancione, per iniziare a cambiare. Perché Asti può cambiare solo se noi cambiamo le nostre abitudini” è stato l’accorato invito di Denise Bejarano della Rete Asti Cambia, che ovviamente ha raggiunto il parco in bicicletta.

Presente anche Giancarlo Dapavo, Legambiente Asti, che ha portato l’attenzione dei ragazzi sul Borbore e la poca acqua, una cosa mai vista da almeno cento anni. “Non piove da 80 giorni, il clima è cambiato e noi dobbiamo fare attenzione anche in casa a non sprecare acqua e luce” ha sottolineato, ribandendo agli studenti l’importanza di comportamenti consapevoli anche nella propria abitazione.

Un pensiero è andato immancabilmente anche all’Ucraina, alla situazione di tanti bambini come loro che stanno scappando dalla guerra, e la voglia di pace.