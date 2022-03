Il Comune di Tigliole acquista anche l’immobile: ora la scuola materna guarda al futuro con nuova linfa

Dopo essere diventata scuola statale con l’avvio dell’anno scolastico in corso, la Scuola dell’Infanzia Regina Chiappello di Tigliole è diventata comunale a tutti gli effetti. L’amministrazione guidata da Daniele Basso ha infatti acquistato anche l’immobile, rilevandolo dalla parrocchia.

E’ stato un lavoro che ha visto l’amministrazione impegnata negli ultimi due anni a fare in modo di ridare nuova linfa a questo istituto scolastico che è tornato ad ospitare tantissimi bambini, con posti completi sia nella materna, sia nel nido e liste d’attesa, e servizi per la scuola primaria, che dista poche centinaia di metri.

“Aver acquistato la struttura come Comune ci permetterà di partecipare a diversi bandi per trovare fondi per migliorare sempre di più la “Regina Chiappello” – dichiara soddisfatto il sindaco di Tigliole, Daniele Basso – Siamo già al lavoro per presentare progetti per accedere a fondi regionali e ministeriali in modo da intervenire nell’ammodernamento della struttura e dell’efficientamento energetico. Solo con l’acquisto potevamo pensare di guardare avanti per offrire sempre più servizi di qualità alla popolazione di Tigliole che, per fortuna, ha visto molte nascite negli ultimi anni.”

Con il passaggio alla statalizzazione, la scuola era nata a nuova vita, con l’abbattimento dei costi per i servizi, con i soli buoni pasto a carico delle famiglie; ora si guarda avanti con grande entusiasmo per aver riportato un servizio così importante per il paese. Nella gestione del nido e della materna, così come del servizio del pre e doposcuola per le elementari se ne occuperà la Cooperativa Jokko. Nell’estate saranno organizzati centri estivi, per dare continuità ai servizi.

“C’è stato un grandissimo lavoro, ci abbiamo messo tantissimo impegno come amministrazione comunale e non avremmo pensato ad un finale migliore per la nostra scuola materna!” – conclude con orgoglio Daniele Basso, che, nonostante la pandemia, insieme alla sua squadra di lavoro è riuscito a raggiungere questo importante tassello per la vita tigliolese.