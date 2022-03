Dopo la lunga attesa ritorna la StraAsti: sarà l’edizione della rinascita e del ringraziamento

“Due anni difficili, due anni di sofferenze. La pandemia, che nei primi mesi del 2020 aveva “attaccato” il mondo, si era abbattuta in maniera violenta sul quotidiano, nel lavoro e nella vita di tutti i giorni. Con devastanti effetti umani.

Nel Marzo 2020, quando oramai era ben chiaro che non si trattasse di una “semplice” epidemia, ma di qualcosa di ben più grave, eravamo stati tra i primi ad annullare tutti gli eventi del nostro calendario, rinviandoli in blocco al 2021. Ma non era bastato. A distanza di un anno, nel Febbraio 2021, c’era ancora una volta la necessità di “arrendersi all’evidenza”. Tutto rinviato al 2022. Adesso ci riproviamo, sperando che la pandemia, che tanto ci ha portato via, possa essere un “triste, recente passato”, comunque da superare.”

Con queste parole Beppe Giannini, titolare dell’Albatros Comunicazione annuncia il calendario degli eventi del 2022, tra cui spicca l’atteso ritorno della propria manifestazione principe: la StraAsti.

In passato con i suoi oltre 4.000 partecipanti, la “StraAsti” – Mem. “Giorgio De Alexandris” si è conquistata di diritto negli anni il titolo di manifestazione sportiva “più amata dagli astigiani”. Una tradizione (anche per la solidarietà che sa ogni anno esprimere in favore del GSH Pegaso e di altre associazioni, con 10.000,00 € complessivamente devoluti nel 2019) per migliaia di persone, di ogni età, protagoniste in notturna sul tradizionale percorso cittadino di circa 3 Km.

Nel 2022 la 35a edizione si svolgerà Venerdì 27 Maggio con ritrovo (19,00), partenza (alle 20,30) ed arrivo in P.za Alfieri. Le magliette saranno di colore lime. La presentazione ufficiale dell’evento è in programma Giovedì 5 Maggio alla Sala Convegni della Banca di Asti in occasione della 29° “Festa dello Sport”, nel corso della quale sarà assegnato ad Alice Sotero il riconoscimento di “Sportivo astigiano dell’anno”. Anche nella doppia veste di “testimonial” dell’evento, Alice – a fine Maggio mamma di Ginevra – affiancherà la madrina degli ultimi anni Francesca Massobrio.

Non si dovrà però aspettare sino al 5 Maggio per svelare quello che sarà il logo ufficiale della “StraAsti” della “rinascita” e del “ringraziamento”. Un incarico affidato all’artista astigiano Filippo Pinsoglio che, dopo essere stato negli ultimi anni il “Maestro” di Giro d’Italia 2020, Palio di Asti e Palio dell’Amicizia 2021 e del “sessantennale” del Panathlon Club Asti (celebrazione il prossimo 26 Aprile), ha realizzato un elaborato (con un chiaro spunto dall’immagine a tutti nota a livello nazionale) che sarà un semplice grazie per chi, gli operatori della sanità in particolare, ha combattuto al fianco di chi soffriva nel terribile momento della pandemia.

Nel rispetto del protocollo sanitario in quel periodo vigente, non cambierà nulla rispetto al passato (è prevista anche la “StraAstiDog”) con riconoscimenti per le Scuole più nume-rose (dagli Asili Nidi alle Superiori), per i Gruppi, Comitati Palio ed Associazioni varie che riceveranno contributi in funzione del numero di partecipanti, con iscrizioni che, nel rispetto della tradizione, si apriranno Venerdì 6 Maggio da Dimensione Sport di Via C.Battisti che sarà lo “storico” punto iscrizione unitamente alla F.lli Marchia di C.so Alfieri. Il tutto per l’organizzazione dell’Albatros Comunicazione (a partire dal 1995) in collaborazione con il GSH Pegaso, ed il Patrocinio istituzionale di Comune e Provincia di Asti.

Stesso numero di edizioni per la “AstiPedalando tra i … borghi”. Una pedalata cicloturistica di una decina di Km. in programma Domenica 1° Maggio. In mattinata partenza ed arrivo da Via Cesare Battisti) su di un percorso che, “scortato” dai Vigli Urbani, “toccherà” quasi tutti i quartieri della città.

“StraAsti” ed “Astipedalando tra i … Borghi” saranno due delle 8 manifestazioni del “Superprestige paliesco” 2022 unitamente ai Tornei dei Borghi di Bocce (recentemente vinto dal Comitato Palio S.Damiano), Bowling, Volley, Calcio a 5 e Basket (in programma tra metà Marzo e la prima decade di Giugno). L’epilogo Venerdì 7 Ottobre al Teatro Alfieri con l’elezione della 18a “Damigella del Palio a .. Teatro” (nel 2019 titolo vinto da Francesca Villata che vestiva i colori della Torretta) e la contemporanea consegna ai primi 5 Comitati palio classificati nel “Superprestige 2022” e alla “Damigella” del montepremi in palio.