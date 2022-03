Commissione Comunale Pari Opportunità e ASD Sport Italy insieme in una giornata di sport e inclusione

Giornata di sport, condivisione e inclusione sabato 5 marzo per la Commissione Comunale Pari Opportunità della Città di Asti ospite dei giovani sportivi dell’Associazione ASD SPORT ITALY. La collaborazione tra le due realtà è iniziata ad ottobre 2021 quando la Commissione Pari Opportunità ha iniziato a sostenere i progetti e le attività di questa associazione sportiva dilettantistica dedicata a ragazzi diversamente abili che vogliono giocare a calcio.

Sabato 5 marzo, durante uno dei loro allenamenti, l’Assessore alle Pari Opportunità Elisa Pietragalla insieme alla Presidente della Commissione Nadia Miletto, a diverse componenti delle pari opportunità e alla presenza del Sindaco Maurizio Rasero hanno incontrato i ragazzi, premiandoli per l’attività svolta e per l’impegno profuso con delle coppe.

L’Assessore Pietragalla e la Presidente Miletto hanno sottolineato l’importanza del progetto e si sono congratulate con tutta la dirigenza della squadra, con gli allenatori e le allenatrici e con il Presidente Federico Bifulco per la passione e la dedizione con la quale si dedicano a questi ragazzi, promuovendone la socializzazione, l’attività sportiva e il benessere.

Il Sindaco Maurizio Rasero ha ringraziato tutti i presenti complimentandosi per l’alto valore del progetto che permette ai giovani partecipanti di stare in gruppo e condividere belle esperienze con il supporto di giovani volontari impegnati che credono fortemente nei valori dell’aggregazione e dello sport.

Questo importante progetto promuove lo sport come momento socializzante che aiuta i ragazzi a superare i propri limiti promuovendo il benessere fisico e sociale e puntando sulle abilità di ognuno e sulla forza e il supporto del gruppo.