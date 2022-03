Intervento dei Vigili del fuoco di Asti nel primo pomeriggio di oggi, giovedì 31 marzo, in seguito ad un incendio ad un camioncino che si è verificato sul cavalcavia Giolitti.

Il mezzo stava percorrendo la rampa che da Corso Alba porta sul cavalcavia, non si conoscono ancora le cause che hanno originato le fiamme.

Sul posto oltre ai Vigili del Fuoco, è intervenuta anche la Polizia.