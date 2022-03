Amministrative Asti 2022: Chiara Chirio è la candidata sindaco di Italexit

È Chiara Chirio la candidata sindaco proposta da Italexit, il partito politico fondato da Gianluigi Paragone nel 2020 che basa il proprio credo sui reali problemi delle persone e che registra una costante crescita sul territorio nazionale.

Nata a Torino il 3 marzo 1980 ma di origini astigiane da parte della famiglia paterna, Chiara Chirio, rispecchia in pieno le doti richieste per chi si candida a guidare una città: diplomata geometra presso l’Istituto superiore B. Vittone è, attualmente, amministratrice nel settore del commercio a Montechiaro d’Asti, sportiva, sostenitrice di ciclismo “in particolare quello femminile, – commenta – settore in cui collaboro nel ruolo di consigliera per una nota squadra astigiana della categoria Elite”, è anche appassionata di musica, di arte e possiede una ottima conoscenza (ormai indispensabile) della lingua inglese oltre ad essere amante della enogastronomia, ambito in cui si è prestata a promuovere e a valorizzare l’eccellenza del tartufo.

“Sono tante le ragioni che mi hanno spinto a questa candidatura – sottolinea Chiara Chirio – ma soprattutto il desiderio di poter dare il mio contributo per risollevare Asti sia dal punto di vista economico che sociale e, supportata da Italexit Paragone con cui condivido idee e principi, sono certa di riuscirci”.