A San Damiano d’Asti ritorna la Nota D’Oro: selezioni aperte

Lavori in corso a San Damiano d’Asti per l’edizione 2022 della Nota d’Oro che andrà in scena il 26 e il 27 maggio prossimo al Cinema Cristallo, organizzato dalla Parrocchia San Vincenzo in collaborazione con Lo Zecchino d’Oro, Fondazione “Mariele Ventre”, l’Antoniano di Bologna e il Giornalino.

Alla 47a Nota d’Oro possono partecipare i bambini nati tra il 2010 e il 2021, come cantanti solisti, duetti e

gruppi composti fino a quattro bambini. I bambini saranno accompagnati dal complesso e coro DIAPASON e non sarà consentito accompagnarsi con altri strumenti musicali.

Per partecipare occorre scegliere 2 tra le canzoni dello Zecchino d’oro dall’elenco di 90 che si possono trovare nel volantino informativo scaricabile qui con tutte le informazioni per la partecipazione e iscrizione -> NOTA D’ORO 2022

L’evento del 26-27 maggio sarà presentato da Cristina d’Avena e gode del patrocinio della Regione Piemonte, dalla provincia di Asti e Fondazione CR Asti, in collaborazione con Camera di Commercio di Asti, l’assessorato alla Cultura Comune di Asti e Comune di San Damiano d’Asti.

