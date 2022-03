A Grazzano Badoglio arriva “Grignolino: il nobile ribelle”

Sarà “Grignolino, il Nobile Ribelle” ad aprire la primavera degli eventi sul vino: la prima edizione è in programma sabato 26 e domenica 27 marzo a Grazzano Badoglio.

In cabina di regia, l’Associazione Italiana Sommelier del Piemonte, con le delegazioni di Asti e Casale, supportate dal

Consorzio Barbera d’Asti e vini del Monferrato, dal Consorzio Colline del Monferrato Casalese, dalle Associazioni dei Produttori di Grignolino d’Asti Doc-Piemonte Doc Grignolino e Monferace.

“Tra le tante definizioni che sono state date di questo vitigno nella storia – dicono Paolo Poncino e Daniele Guaschino, delegati Ais Asti e Ais Casale – emergono la sua nobile eleganza e il suo carattere ribelle e anarchico. Al Grignolino serviva una voce e Ais ha raccolto la chiamata”. A dargliela saranno i sommelier delle due delegazioni che, ai banchi di assaggio, parleranno di grignolino intutte le sue diverse sfumature, ne racconteranno i territori e i diversi stili di vinificazione e affinamento.

La due giorni si svolgerà dalle 11 alle 18, nei locali dell’ex scuole. L’evento sarà a ingresso libero senza prenotazione con un costo per la degustazione di 15 euro (10 per i soci Ais). La parte ristorativa è stata affidata a Francesca Persano, meglio conosciuta come “Miss Dado” che attualmente gestisce la struttura e Vimini, un ristorante in centro a Torino, che realizzerà due menù, uno di carne e uno di pesce, per offrire la possibilità non solo di mangiare e di avere una scelta varia ma anche di sperimentare i diversi abbinamenti possibili con il grignolino, vino dalla grande versatilità.

Dal vino al cibo, fino all’arte: i locali ospiteranno la mostra dello Studio C&C di Paolo Albertelli. Parteciperà anche Nicola Mancinone del Confessionale Vermouth and Mix Bar, barman che collabora da tempo con il Consorzio dell’Asti ed è barman ufficiale del Consorzio del Vermouth, che ha studiato alcuni cocktails base grignolino per avvicinare anche i più restii a questo vitigno, dandogli una veste nuova e alternativa.

[Nell’immagine il disegno di Gabriele Sanzo]