La città del futuro: se ne parla con esperti e cittadini in un incontro promosso da Ambiente Asti

Il Forum per Asti Futura promosso da Ambiente Asti si interroga su quale sia il disegno di città futura per Asti.

Sabato 19 febbraio alle 17, assemblea aperta sul tema della visione di “città che vorremmo”. L’iniziativa promossa da Ambiente Asti, rivolta a tutti i cittadini, alla società civile, alle realtà produttive si svolgerà al Foyer delle Famiglie di Via Milliavacca 5.

Tante le domande sul tavolo, quale ruolo Asti potrà avere nel proprio territorio e quale ruolo rispetto ai territori vicini? Quale mobilità per la città? Quale sviluppo imprenditoriale e quale funzione per gli edifici vuoti? Il PNRR è un’incredibile opportunità, quale progettazione c’è stata per Asti e quale sarà possibile per il futuro? Ospiti saranno: Augusta Mazzarolli (architetto urbanista, associata dello studio Gregotti, già assessore della città di Asti. Ha contribuito a realizzare molti piani regolatori d’Italia e nel mondo) e Marco Pesce (architetto libero professionista, si occupa a livello professionale e didattico di recupero, riuso e rigenerazione urbana. Dal 2002 al 2020 è responsabile della Commissione Cultura dell’ordine Architetti astigiano. È co-ideatore e Direttore organizzativo di ASTI FEST, il Festival dell’Architettura Astigiano, socio fondatore della APS Alchimie Urbane e Direttore di SOU – Scuola di Architettura per Bambini di Asti). Ospiti anche l’architetto Dino Barrera e il Consigliere Comunale di Ambiente Asti Mario Malandrone.

L’evento sarà moderato dal giornalista Beppe Rovera. “Sarà una sorta di talk per capire come ridisegnare la città alla luce delle esperienze maturate da ciascuno, delle proposte sostenute, delle urgenze – spiegano da Ambiente Asti – Un dibattito aperto da esperti, che attinge a spunti e riflessioni dei partecipanti”. All’incontro parteciperà il candidato a Sindaco Paolo Crivelli.