Grande successo il concerto della Fanfara della Taurinense per i 100 anni della Sezione ANA di Asti

I festeggiamenti per i 100 anni della Sezione ANA di Asti sono iniziati sotto i migliori auspici. Il Concerto della Fanfara della Brigata Alpina Taurinense organizzato con il patrocinio del Comune di Asti, la collaborazione della Brigata Alpina Taurinense, e delle Penne Nere astigiane nel pieno rispetto delle normative anti Covid, ha riscosso un grande successo.

Davanti ad un numeroso pubblico di Alpini e di appassionati al Teatro Alfieri è andato in scena uno spettacolo di oltre 2 ore in cui la Fanfara, diretta dal Luogotenente Marco Calandri, ha magistralmente eseguito brani del proprio repertorio che comprende musiche di ordinanza militare e brani sinfonici e leggeri. Durante la serata si sono alternati sul palco il Sindaco della Città l’Alpino Maurizio Rasero, che ha portato il saluto della città e formulato i migliori auguri per il centenario, il Presidente della Sezione ANA di Asti, Fabrizio Pighin, che ha presentato a grandi linee il programma del Centenario che vedrà il suo culmine nelle giornate del 9-10 aprile prossimi e il Generale Nicola Piasente Comandante della Brigata Alpina Taurinense, il quale, conferendo maggiore rilievo a questa importante serata, ha brevemente introdotto il 70° della “Taurinense” e il 150° delle Truppe Alpine dell’Esercito, anniversari che verranno celebrati con numerosi eventi sportivi, alpinistici e culturali a carattere locale e nazionale.

Nella foto principale: Un momento dell’esibizione della Fanfara della Brigata Alpina Taurinense.

Nella foto sotto: Fabrizio Pighin (a sinistra) ed il sindaco L’Alpino Maurizio Rasero (a destra) sul palco ricevono il crest ed il quadro della Taurinense dal Generale Nicola Piasente Comandante della Brigata Alpina Taurinense (al centro).