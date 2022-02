Andrea Giaccone: “Grazie a Mariangela Cotto per il suo pluridecennale impegno per Asti e per il territorio”

“Grazie a Mariangela Cotto per il suo pluridecennale impegno per Asti e per il territorio; ci conosciamo da tempo ed ho avuto il piacere e l’onore di collaborare direttamente con lei il primo anno della giunta Rasero; proveniamo da una storia e da sensibilità politiche diverse, ma sempre ho apprezzato la sua voglia di ‘fare’, la sua energia e la sua ponderazione nell’affrontare i problemi che deleghe difficili come Politiche Sociali, Volontariato e Sanità portavano, a maggior ragione durante gli ultimi due anni di emergenza pandemica durante i quali il suo impegno è stato inestimabile.

Certo le sentenze vanno rispettate, ma credo sia evidente a tutti che occorra una seria riflessione sul tema giustizia, e come Lega, ci siamo impegnati e continueremo ad impegnarci nella campagna referendaria, anche per abrogare norme come la legge Severino, magari nate con meritevoli intenti ma che alla prova dei fatti si rivelano inefficaci a contrastare i veri fenomeni di malaffare e punitive verso tanti amministratori locali appassionati della cosa pubblica” lo dichiara il commissario provinciale della Lega di Asti On. Andrea Giaccone