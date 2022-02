Ad Asti un nuovo circuito per il fitness al Parco Lungo Tanaro

Annunciato dall’amministrazione comunale nei mesi scorsi, anche al Parco del Lungo Tanaro è arrivato il circuito per il fitness: da poco è infatti terminata, accanto ai giochi per i bambini, l’installazione dei diversi attrezzi per allenarsi all’aria aperta, sulla scia degli interventi simili già realizzati in altre aree della città, al fine di agevolare la pratica sportiva nonostante le difficoltà legate alla pandemia.

Gli attrezzi sono realizzati dalla Norwell Outdoor Fitness, azienda danese specializzata nella realizzazione di aree sportive attrezzate nei parchi, e sono abbinati ad una APP che si può scaricare per ricevere indicazioni su come svolgere gli esercizi, tenere traccia degli allenamenti e condividerli sui social. Sono a disposizione di tutti, ma sono indicate per persone più alte di 140 cm e dai 14 anni di età.

Su ogni attrezzo si trovano indicazioni sugli esercizi che si possono fare e il tipo di beneficio.