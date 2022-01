Tecnico astigiano muore in un incidente stradale in provincia di Torino

Un tecnico manutentore astigiano è morto questa mattina, poco dopo le 10, in un incidente stradale a Ozegna, sulla provinciale 53 nel Canavese.

L’uomo, dipendente di una ditta era alla guida di un Fiat Fiorino diretto a Castellamonte e si è scontrato frontalmente con un camion che proveniva in senso opposto.

Sul posto sono intervenuti l’elicottero dei vigili del fuoco e quello del 118. La provinciale è stata chiusa al traffico in entrambe le direzioni. Il conducente del camion, che è stato il primo a chiamare i soccorsi, è rimasto illeso.

Al momento non sono ancora state rese note le generalità.