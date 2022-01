Proseguono le vaccinazioni anticovid alla Farmacia Don Bosco, possibile anche il controllo anticorpi

Prosegue l’impegno nella lotta contro il covid anche alla Farmacia Don Bosco, in piazza Vittorio Veneto 1, ad Asti, a supporto del sistema sanitario per superare l’emergenza sanitaria.

E’ possibile effettuare il vaccino anticovid, sia per chi ancora non ha affrontato il percorso vaccinale e deve iniziare, sia per chi deve effettuare la terza dose per adeguarsi alle linee mediche previste per proteggersi dalle gravi conseguenze del virus. E’ necessario prenotarsi al numero 0141/212846.

Continua anche il servizio di controllo degli anticorpi Covid che permette di conoscere il livello di produzione di anticorpi che il nostro sistema immunitario ha messo in circolo dopo il vaccino. Possono effettuare il controllo degli anticorpi Covid solo i vaccinati: in particolare, coloro i quali hanno effettuato la seconda o la terza dose di vaccino da almeno 15 giorni, oppure, dopo aver contratto la malattia, hanno effettuato la prima o la seconda dose di vaccino, anche in questo caso da almeno 15 giorni.

Il controllo degli Anticorpi Covid è in programma in queste date:

14 febbraio – al pomeriggio

13 marzo – al pomeriggio

14 marzo – al mattino

E’ necessario prenotarsi al numero 0141/212846.

La farmacia è a disposizione anche per l’effettuazione di tamponi antigenici.

I servizi della Farmacia Don Bosco non finiscono qui. Per conoscerli tutti la farmacia vi aspetta in Piazza Vittorio Veneto 1, ad Asti, dal lunedì al venerdì dalle 8:30 alle 13 e dalle 15 alle 19.30. Telefono 0141/212846.