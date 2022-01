Divieto di animali nei circhi, ascoltate oggi in Regione le associazioni animaliste

Divieto di ricorrere all’uso della catena per i cani e divieto d’impiego di animali in attività quali spettacoli circensi e altro; inasprimento delle attuali sanzioni previste; stesura di un regolamento attuativo che permetta di definire meglio le terminologie.

Sono questi i principali argomenti di cui si è discusso nel corso dell’audizione – presieduta da Alessandro Stecco – tra le associazioni animaliste e il relativo gruppo di lavoro per l’esame dei due progetti di legge presentati da Francesca Frediani (M4o) e Raffaele Gallo (Pd).

Gli auditi Alessandro Piacenza (Oipa Italia Odv), Rosalba Nattero (Sos Gaia con delega anche per Pro Natura), Marco Francone (Lav), Luciano Bauco (Lida) e Marco Bravi (Enpa) si sono detti convinti della necessità di rimodellare l’attuale normativa vigente.

La discussione ha inoltre affrontato diverse altre questioni: divieto di affidare cani a persone già condannate per maltrattamenti, vigilanza nell’addestramento, divieto di vendita degli animali nelle fiere e sostegni per le spese veterinarie alle persone in difficoltà economiche.

Sono intervenuti i commissari Frediani e Gianluca Gavazza (Lega).