Aperta dalla Società Operaia Agricola di Portacomaro una raccolta fondi in memoria di Piero Sepello

Riceviamo e pubblichiamo

Il 31 dicembre Piero Sepello, già Presidente della Società Operaia Agricola di Mutuo Soccorso di Portacomaro e attivo in molte associazioni locali, tra cui il Comitato Palio di Castell’Alfero e la ProLoco di Calliano, causa malore improvviso ha lasciato questa vita terrena.

Come è già avvenuto in altre occasioni la SOA, sentiti i familiari, ha aperto una raccolta fondi a favore dell’istituto IRCCS di Candiolo, specializzato soprattutto nella ricerca contro il cancro.

Sarà possibile donare presso la sede SOA di via Statale 85 o sempre a Portacomaro Stazione alla farmacia Dalcielo.

Si può anche effettuare un versamento intestandolo a:

SOCIETÀ OPERAIA AGRICOLA,

causale DONAZIONE IN MEMORIA DEL SOCIO PIERO SEPELLO,

Iban IT76E0608547610000001080407