Si è svolto oggi l’Open Day all’Istituto di Istruzione Superiore Alberto Castigliano

Nella giornata di oggi, sabato 11 dicembre, si è svolto l’open day all’Istituto di Istruzione Superiore Alberto Castigliano. Gli studenti di terza media, in compagnia dei genitori, hanno assistito ad una presentazione iniziale per poi visitare i sette laboratori allestiti per l’occasione da alunni e professori.

Nel laboratorio dedicato al percorso di studi “Servizi per la sanità e l’assistenza sociale” la professoressa ha proposto un piccolo gioco agli studenti ricordando che la materia di scienze umane includerà diverse discipline tra cui sociologia, pedagogia, antropologia e psicologia. Gli allievi di questo indirizzo svolgeranno stage presso ANFFAS, Asili Nido comunali e presso il Pronto Soccorso dell’ASL AT. Il corso, inoltre, sta partecipando in collaborazione con Fondazione Mondo Digitale, a progetti di scambio intergenerazionale sulle nuove tecnologie. Da due anni è attivo anche il percorso di studi Sport e Salute che si inserisce nel quadro orario dell’indirizzo Socio Sanitario. Questo nuovo corso risponde all’esigenza, diffusa tra i giovani e avvertita dalle famiglie, di conciliare l’interesse e la pratica sportiva con la formazione scolastica professionale.

Nel laboratorio elettrico gli studenti del Corso E (Diploma di manutenzione e assistenza tecnica – Qualifica di operatore e manutentore elettrico) hanno svolto alcune esercitazioni dimostrative. Alla fine del terzo anno di corso, dopo un tirocinio curricolare di 210 ore presso aziende del settore, si consegue con un esame un diploma di qualifica rilasciato dalla Regione Piemonte e riconosciuto dall’UE. Dopo il biennio post-qualifica e dopo aver svolto le ore obbligatorie di tirocinio, si ottiene il diploma di Manutenzione e Assistenza Tecnica.

Nel laboratorio di moda le studentesse hanno mostrato le attività che di solito svolgono in classe, le macchine che utilizzano e i lavori svolti a mano. “Ci sono state fatte tante domande sul perché abbiamo scelto questa scuola e sulla nostra routine quotidiana, sembravano molto interessate” dichiarano alcune delle studentesse che si sono occupate dell’orientamento. “Inizialmente le studentesse hanno spiegato il percorso del triennio focalizzandosi su cosa hanno fatto loro. Dopodiché hanno dato la possibilità alle ragazze di fare un lavoretto da portarsi a casa da realizzare sul momento” commenta la Professoressa Salasco.

L’indirizzo di Operatore dell’Abbigliamento e della Moda è l’unico corso statale nella provincia di Asti e nel Piemonte meridionale in grado di formare professionalmente gli studenti nel settore dell’abbigliamento e della moda. Alla fine del terzo anno di corso, dopo un tirocinio curricolare di 210 ore presso aziende del settore, si conseguirà con un esame un diploma di qualifica rilasciato dalla Regione Piemonte e riconosciuto dall’UE. Alla fine del quinto anno e dopo aver svolto le ore obbligatorie di tirocinio, lo studente sostiene l’Esame di Stato e consegue il Diploma di Industria e Artigianato per il Made in Italy – MODA.

“Abbiamo fatto vedere i vari laboratori ai ragazzi, i lavori che faremo insieme e la macchina da rally costruita da noi. Era presente un gruppo di ragazzi molto interessato e partecipe.” ha commentato il Professor Damore responsabile del laboratorio meccanico.

Il Corso A (Industria e artigianato per il Made in Italy declinazione Meccanica) permette al diplomato di intervenire, con autonomia e responsabilità, nei processi di lavorazione, fabbricazione, assemblaggio e commercializzazione dei prodotti stessi, anche con riferimento alle produzioni tipiche locali. Del Corso A fa parte anche il laboratorio di innovazione digitale dell’istituto: il Faber Lab.

“Il Faber Lab è il laboratorio più all’avanguardia, qui gli studenti imparano ad utilizzare gli strumenti per l’esecuzione di prototipi mediante stampante 3d, taglio laser, macchia a controllo numerico, disegno 3D e CAD/CAM.” spiega la Professoressa Zuccaro, responsabile dell’orientamento.

Nel corso B (Diploma di manutenzione e assistenza tecnica) l’operatore e manutentore termico opera su due livelli: impiantistico (progettazione di piccoli impianti idrici e termici) e motoristico (manutenzione dei motori a combustione interna di autovetture e motocicli). Gli studenti durante il corso dell’open day sono stati portati nell’officina meccanica, qui è stata mostrata la macchina da rally dell’Istituto Castigliano.

“Una macchina normale è stata resa una macchina da corsa. Gli alunni ci fanno le varie manutenzioni per far sì che possa andare su strada. Questa macchina ha partecipato anche a delle gare regionali qui in Piemonte grazie ad un team costituito dai professori che corrono e dagli alunni che fanno manutenzione e assistenza.” ha raccontato la Professoressa Zuccaro.

Il 15 gennaio ci sarà il secondo appuntamento con l’istituto per gli Open Day, per informazioni: 0141 352 984 / 366 663 3928.