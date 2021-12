Serata di auguri e riconoscenza dal Lions Club Costigliole d’Asti

Significativa serata quella del 3 dicembre al ristorante “Terra di Mezzo” di Motta di Costigliole d’Asti, dove Soci, Autorità Civili, Militari e Amici del Lions Club Costigliole d’Asti si sono ritrovati per scambiarsi gli Auguri di Natale e di Nuovo Anno, ma soprattutto per ricordare insieme gli accadimenti, le parole, i gesti e le fatiche di questi mesi.

Non si tratta solo di rievocare, ma anche di esprimere una doverosa riconoscenza a chi instancabilmente ha affrontato e affronta quotidianamente sacrifici per aiutare gli altri, come le Sezioni dell’Associazione Nazionale Carabinieri di Castagnole delle Lanze e di Costigliole d’Asti.

“Il Lions Club Costigliole d’Asti è consapevole delle molteplici e importanti attività svolte sul Territorio dai Volontari ANC, alla cui disponibilità operativa, nei giorni di intensa pandemia, ci siamo anche affidati per consegnare generi alimentari a famiglie in stato di necessità. Oggi, con questo momento conviviale – afferma il presidente Mario Narciso – il Club vuole manifestare il proprio apprezzamento in maniera concreta ed ufficiale. Con tale motivazione consegniamo ai Presidenti delle sezioni ANC di Castagnole delle Lanze, Giuseppe Porcheddu, e di Costigliole d’Asti, Giancarlo Garbin, il gagliardetto del L.C. Costigliole d’Asti, una targa celebrativa ed un contributo economico, nell’auspicio che sempre più stretti e collaborativi siano i rapporti fra le nostre rispettive Associazioni”.

I due presidenti ANC, Garbin e Porcheddu, nel corso della cerimonia hanno brevemente illustrato i loro settori di intervento e hanno precisato che: “le due Associazioni, di Castagnole delle Lanze e di Costigliole d’Asti, fanno parte di un nucleo provinciale ANC che opera anche a livello regionale e nazionale nell’ambito della protezione civile. Fiore all’ occhiello di questo nucleo sono i Volontari che operano nella tutela del patrimonio artistico e culturale in affiancamento all’ Arma in servizio”.

Tra le personalità intervenute, l’onorevole Andrea Giaccone, che ha dichiarato: “Desidero ringraziare il Lions Club Costigliole d’Asti per tutta l’attività, tangibile e concreta che svolge sul territorio, allo stesso modo questa serata, la cena degli auguri e della riconoscenza è un momento importante per ringraziare i volontari dell’Associazione Nazionale Carabinieri per il loro inestimabile ed impagabile contributo durante la fase pandemica, contributo che il grande mondo del volontariato quotidianamente porta avanti, anche nell’ordinatorietà per assicurare servizi

essenziali ai cittadini. A tutti i volontari va quindi il mio più sentito ringraziamento”.

Infine, nel proprio intervento di chiusura, il Sindaco di Costigliole d’Asti, Enrico Cavallero ha affermato: “Esprimo i miei ringraziamenti per la loro disponibilità, che si è rivelata fondamentale per la costituzione di un gruppo di protezione civile comunale che è poi stato utilissimo negli interventi coordinati con l’amministrazione per l’assistenza ai contagiati e per istituire una unità territoriale per le vaccinazioni anche a Costigliole. In questo modo i nostri concittadini non sono stati costretti a spostarsi ad Asti o Nizza”.