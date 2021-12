Ripulito il Rio Quarto e rimossa discarica abusiva dai Volontari Protezione Civile Città di Asti

Anche oggi l’associazione volontari protezione civile Città di Asti è intervenuta con 12 volontari per operare su due fronti.

È stata effettuata la pulizia del Rio Quarto da piante infestanti e tronchi che avrebbero potuto ostacolare il regolare deflusso delle acque e la rimozione di una discarica abusiva presso il laghetto adiacente la tangenziale.

Domani, domenica 5 dicembre e mercoledì 8 invece, i volontari saranno presenti al magico paese di Natale in piazza San Secondo in una delle casette messe a disposizione delle associazioni di volontariato.

Per coloro che fossero interessati ad iscriversi all’associazione, i volontari saranno lieti di fornire tutte le informazioni necessarie.