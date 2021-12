Pontestura, un grande presepe alle scuole secondarie

Anche quest’anno, a dispetto del Covid 19, la Scuola Secondaria di Pontestura si è distinta, in occasione del Natale, per l’allestimento di un grande Presepe creato con semplici materiali di recupero quali cartone, carta pesta, tempera, forbici e colla; gli ultimi pomeriggi prima dell’avvento delle vacanze natalizie hanno visto impegnati gli alunni delle classi, i docenti ed ex insegnanti quali Adriana Boltri e Carla Garrè che sotto la guida attenta e scrupolosa del professor Giuseppe Ruggiero hanno dato vita ad una fedele ricostruzione della Natività in pieno stile Partenopeo, ricreando quella speciale atmosfera che solo questo periodo magico dell’anno è in grado di regalare.

Un momento vissuto con coscienza e rispetto gli uni verso gli altri, ma anche di profonda condivisione e partecipazione ad un progetto che è il frutto della bellezza del vivere la scuola aldilà di banchi e cattedre.