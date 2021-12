Il fondo per le spese di rappresentanza del sindaco usato per lavori nella palestra della scuola “Dalla Chiesa”

Il Bilancio comunale prevede un apposito capitolo di spesa a disposizione del Sindaco per le spese di rappresentanza : tali spese, effettuate nell’esclusivo interesse pubblico nonché sostenute e documentate nel rispetto

della normativa vigente in materia, vengono quindi effettuate con finalità promozionali e per la

gestione delle pubbliche relazioni.

Anche quest’anno il bilancio 2021 prevedeva in capo al fondo del Sindaco uno stanziamento di circa 40 mila euro

Il Sindaco, come ha già fatto negli anni scorsi, ha stabilito di mettere a disposizione dell’Ente la quasi totalità dei 40 mila euro per far fronte alle esigenze che si possono verificare nel corso dell’anno.

Una parte di loro, proprio in questi giorni, è stata destinata alla fornitura con posa di caldaia presso la palestra scolastica “C. A. Dalla Chiesa” in Via C.A. Dalla Chiesa n.23 che, a causa dell’età, si è irreparabilmente deteriorata.

Maurizio Rasero, in merito, ha dichiarato: “Quest’anno volevo destinare allo sport le risorse del mio fondo di dotazione; pensavo ad interenti al campo di atletica e su altri impianti che le società sportive mi avevano segnalato. A causa dell’imprevisto alla caldaia della palestra in questione, ho ritenuto prioritario l’intervento di riqualificazione di questa centrale termica che prevede la fornitura, l’installazione e la posa del generatore principale e dei relativi dispositivi di protezione dell’impianto, per garantire la prosecuzione di tutte le attività delle associazioni e società sportive che lo utilizzano”.