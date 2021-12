Idee regalo gustose ed originali? Le proposte natalizie di Bar A Onda

Sapori genuini per regali di Natale per fare un figurone: sono le proposte di Bar A Onda di Michela Bologna, che potete trovare presso il mercato coperto in piazza Libertà ad Asti.

Anche quest’anno le idee regalo per stupire amici e parenti non mancano e soprattutto non manca l’originalità grazie all’estro e alla fantasia di Michela, sempre alla ricerca di gusti speciali da proporre nel suo locale che non è solo un bar dove prendere un ottimo caffè, ma è un piccolo mondo di prodotti unici, insieme a quelli della tradizione che si possono trovare solo qui.

Ed ecco dunque che, accanto al favoloso liquore di Torrone d’Asti, arriva il cremoso liquore al Pistacchio e il liquore alla panna gusto cupcake.

Anche quest’anno al Bar A Onda si possono trovare le altrettanto fantasiose proposte da un’azienda agricola biellese: la novità 2021 sono le margherite sott’olio, perfette per un aperitivo gustoso per condire bocconcini di carne cruda oppure da mettere su formaggi freschi.

Personalizzati per Bar A Onda troviamo anche le proposte che ogni anno attirano molto interesse: le gelatine per un’ottima tisana naturale senza filtro, le marmellate per condire i formaggi, e la classica “frutta ciucca”, come i kiwi nella sambuca, le ciliegie nel brandy, le pesche sciroppate al vino e anche kiwi e ciliegie nella versione senza alcool, al limone, per tutta la famiglia.

Quest’anno ci sono anche delle creme spalmabili al cioccolato arricchite da tanti tipi diversi di gusti! Dalla crema al cioccolato al limone, al cioccolato fondente vegan, al pistacchio, alle più tradizionali al caffè o alla nocciola, gusti speciali che potete ritrovare anche nelle brioche di Bar A Onda.

Non vi è ancora venuta l’acquolina in bocca? E allora cosa ne pensate dei cioccolati ripieni di bitter spritz? O i cioccolatini artigianali dal gusto straordinario al cioccolato fondente ripieni di bombardino alla birra, al Passito, al Brachetto, al Barolo, alla Grappa o al Moscato.

Tra le altre idee super originali si può scegliere la grappa spray o la fiaschetta ripiena di Barbaresco. E poi ci sono i panettoni artigianali tradizionali, al cioccolato, a mele e cannella o pesca e amaretto, e quelli al pistacchio che arrivano direttamente dalla Sicilia.

Non solo qualità dei prodotti e idee curiose: il tutto è reso ancora più bello con le speciali confezioni regalo realizzate da Michela, dalle più classiche al cappello natalizio. Per scegliere la migliore idea regalo per questo Natale, Bar A Onda sarà aperto anche domani, mercoledì 8 dicembre, dalle 8 alle 19,30 con orario continuato.

Bar A Onda, di Michela Bologna, vi aspetta in Piazza Libertà 10, presso il Mercato Coperto, ad Asti. Tel: 338.8788196.