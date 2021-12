Gli appuntamenti di Apri Asti per Santa Lucia, protettrice dei non vedenti

Anche quest’anno l’associazione Apri Asti propone una serie di iniziative per commemorare Santa Lucia, protettrice dei non vedenti.

Appuntamento sabato 11 dicembre, alle 15,30, al Circolo Nuovo A. Nosenzo, via Corridoni, 51 per accogliere soci, ipovendenti, volontari e simpatizzanti e intrattenerli con uno spettacolo teatrale, dal titolo “Anche i non vedenti nel loro piccolo si incazzano …”.

Un momento di aggregazione in cui un gruppo di soci e volontari APRI ASTI si mettono in gioco, proponendo, in chiave ironica, sketch e quadri di vita quotidiana, realmente accaduta e che farà riflettere molto. I testi e la regia sono stati scritti e saranno realizzati dagli stessi protagonisti.

A seguito della rappresentazione, si terrà la consegna del premio “Occhi Aperti 2021”. Quest’anno il premio verrà consegnato a Roberta Bellesini, presidente della Biblioteca Giorgio Faletti, e alla Compagnia Teatrale “Il Teatro del Borbore”.

Domenica 12 dicembre, alle 12, presso la Chiesa di Santa Caterina di Asti, don Fabio Maria Marongiu celebrerà la S.S. Messa per Santa Lucia. Alle 16 sempre nella stessa chiesa, si terrà un’incontro di sensibilizzazione dal titolo: “Ad occhi aperti. Un viaggio nella disabilità sensoriale”, in cui interverrà Renata Sorba, con il suo cane guida York.

Tutti gli eventi sopra elencati, saranno aperti alla cittadinanza, e si terranno nel pieno rigore e rispetto delle norme vigenti per Covid 19.