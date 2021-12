Asti, ruba una carta di credito e la usa per acquisti in materiale sportivo, denunciato un uomo

Un 26enne marocchino è stato denunciato per furto aggravato dagli agenti del Posto Polfer di Asti.

L’uomo, rintracciato all’interno della stazione dagli operatori Polfer, era in possesso di una carta di credito che egli stesso ha ammesso di aver rubato.

Gli agenti Polfer hanno constatato che la carta di credito era già stata utilizzata in un noto negozio di abbigliamento sportivo per una somma di circa 800 euro ed erano stati effettuati prelievi per circa 300 euro.

L’uomo è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria e condotto presso il centro d’accoglienza di Torino in quanto risultato inosservante alla legislazione sugli stranieri.