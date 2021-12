A Villanova d’Asti alla vigilia dell’Epifania doppia proiezione del cartone animato “La Freccia Azzurra”

Iniziativa per la Befana della ProLoco di Villanova D’Asti con Comune e la Biblioteca la proiezione di un cartone animato d’autore, “La Freccia Azzurra” prodotto dalla Lanterna Magica.

L’opera tratta da un racconto di Gianni Rodari vanta le musiche di Paolo Conte, le voci del premio Nobel Dario Fo e dell’attrice Lella Costa. Lo spettacolo è stato proposto dal poeta Max Ponte che fa parte del direttivo della ProLoco di Villanova D’Asti.

“Si tratta di una vera opera d’arte d’animazione – afferma Ponte – molto delicata e commovente. Ricordo che Paolo Conte si è esibito a Villanova nel 1992 in piazza Supponito, a pochi passi dai Batù. Quest’iniziativa permette di riscoprire il cinema e allo stesso tempo valorizzare la nostra storia culturale”.

Il cartone animato “La Freccia Azzurra” verrà proiettato gratuitamente all’Ex-Confraternita dei Batù mercoledì 5 gennaio 2022 con due spettacoli, uno alle ore 15.00 e uno alle ore 17.00. La prenotazione, obbligatoria, va fatta al numero 3347410978.

Verranno seguite tutte le norme anticovid vigenti che si ricorda prevedono distanziamento, mascherina, e possesso del greenpass rafforzato (non obbligatorio per chi ha meno di 12 anni). I posti sono limitati a 30 spettatori per proiezione.