A Monastero Bormida l’albero di Natale è realizzato all’uncinetto

Il sogno di realizzare un albero di Natale completamente all’uncinetto era nato a settembre quando il Comune e la ProLoco di Monastero Bormida si erano rivolti a tutti coloro i quali avessero tempo e creatività.

E così, per evitare di sacrificare abeti secolari per pochi giorni di luminarie, il pino natalizio è stato creato, pezzo dopo pezzo, grazie alla pazienza di tanti volontari e volontarie che hanno preso sul serio questa proposta nata quasi per gioco e trasformatasi, in due mesi circa, in un bell’esempio di progetto partecipato da tutta la comunità.

L’albero è stato interamente realizzato con quadrati di lana colorata realizzati all’uncinetto, cuciti insieme e montati su una struttura in ferro. Le dimensioni sono ragguardevoli (6 metri di altezza e 12 di perimetro, circa 50 mq di superficie) e per rivestirla sono state necessarie quasi 3000 “piastrelle” di 20 cm di lato, dai colori vivacissimi e dalle decorazioni varie, oltre a una stella, sempre in lana, da posizionare sulla sommità. Più di 70 donne (da Monastero e dalla Valle Bormida, ma anche da altre zone del Piemonte), dai 20 ai 90 anni hanno contribuito con la loro abilità a realizzare i quadrati di lana, ad assemblarli, a studiare il posizionamento migliore. Oltre 20 uomini invece si sono impegnati a creare la struttura e a posizionarla nella piazza, davanti all’antico castello e alla chiesa parrocchiale di Santa Giulia.

L’albero è stato illuminato e inaugurato mercoledì 8 dicembre alle ore 17, unitamente alla terza edizione del percorso dei presepi nel centro storico, con numerose installazioni nei locali delle antiche botteghe e in angoli privati e pubblici del paese, disposti a formare un piacevole itinerario. A riscaldare i presenti ci ha pensato la Pro Loco con la distribuzione di cioccolata calda, tè marocchino e vin brulé.