Trekking sui sentieri del Tartufo bianco in Valcerrina

In occasione della Fiera Nazionale del Tartufo Trifola D’Or – Stagione del Tartufo Bianco nel Monferrato a Murisengo, proponiamo questo evento organizzato in collaborazione con Cammini DiVini di Augusto Cavallo, Guida Escursionistica professionale e istruttore di Nordic Walking. Percorso ad anello di km 10 circa – dislivello + 275 m (4 ore a piedi). Difficoltà media. Attrezzatura consigliata a tutti i partecipanti: calzature sportive, abbigliamento comodo e una scorta d’Acqua. Rientro previsto per le ore 13,30.

L’escursione naturalistica prende il via in Piazza Boario a Murisengo. L’appuntamento è a partire dalle ore 8,30 per le iscrizioni, mentre la partenza è prevista dalle 9,30.

Il percorso attraversa sentieri sterrati, strade asfaltate e qualche passaggio tra i vigneti, in un giro completo del borgo monferrino, per apprezzare sconfinati panorami di grande carica suggestiva, in un’atmosfera rurale e contadina. Attraversato il centro storico di Murisengo, dominato dal castello millenario che fu tra i possedimenti dell’Imperatore Federico Barbarossa e poi degli Aleramici del Monferrato, si scende verso la frazione di San Candido (martire della Legione Tebea transitato per Murisengo nel II secolo d.C.), per poi risalire verso la località di San Giorgio e raggiungere il crinale della collina per poi proseguire ancora più in alto fino ad una zona particolarmente panoramica. Si inizia quindi a scendere attraversando stretti sentieri fino a ritornare a fondovalle per poi risalire al punto di partenza terminando l’escursione.

A seguire ci si sposterà in auto al ristorante di San Candido per il pranzo.

Il costo di partecipazione alla camminata è di €. 5,00

Il costo del pranzo al Ristorante San Candido è di €. 20,00

(Menù: tagliolini ai funghi, fritto misto, sorbetto, acqua e vino)

N.B.: come sempre è necessaria la prenotazione

CORONAVIRUS

Lo svolgimento delle escursioni proposte da professionisti è subordinato a disposizioni, protocolli operativi e regolamenti così come richiesti dai ministeri di riferimento e accolti dalla Commissione Tecnica Scientifica e Formazione di AIGAE. Ciò comporta, per quanto vi riguarda: avere con sé ed a portata di mano i necessari dispositivi di protezione individuale;

PER INFORMAZIONI ED ISCRIZIONI POTETE CONTATTARE I SEGUENTI RIFERIMENTI

Augusto – tel. 339 4188277- mail: augusto.cavallo66@gmail.com

https://www.facebook.com/augustonordic



http://www.ristorantesancandido.com/

https://www.facebook.com/events/273375627972563/