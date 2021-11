Solidarietà da San Damiano d’Asti per sostenere la Collina degli Elfi

L’associazione sandamianese New Project ha consegnato, nella serata del 26 novembre, un contributo di 1.300 euro alla Collina degli Elfi, di Craviano di Govone.

Il contributo è stato raccolto grazie al raduno delle Fiat Cinquecento organizzato a San Damiano d’Asti lo scorso 5 settembre, nell’ambito dei festeggiamenti del settembre sandamianese. Il raduno ha coinvolto il territorio delle Colline Alfieri ed il ricavato è stato donato per sostenere le attività della struttura govonese che aiuta le famiglie e i bambini malati di tumore.

Anche la Pro loco di San Damiano ha voluto dare il suo contributo per sostenere le attività della Collina degli Elfi.

Alla serata di consegna della donazione hanno presenziato i Sindaci dei Comuni di San Damiano, Davide Migliasso, e di Tigliole, Daniele Basso, insieme al presidente dell’associazione New Project Pino Massocco.