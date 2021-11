Serata Bagna Cauda alla “Struttura Occhetti” di Castello di Annone

Un sabato sera all’insegna della piemontesità per Castello di Annone. L’evento, organizzato dalla Pro Loco e previsto per il 20 novembre dalle ore 20.30, vedrà il piatto più controverso della cucina nostrana protagonista.

La Bagna Cauda, infatti, sarà al centro dei pensieri (e non solo) degli annonesi che decideranno di recarsi presso la “Struttura Occhetti” sita in località Lungotanaro. Oltre a tanto aglio accompagnato da verdure e l’immancabile carne cruda, il menù prevede insalata russa, cappelletti in brodo e dolce al costo complessivo di 25 euro con acqua, vino e caffè compresi.

Così il Presidente della Pro Loco Davide Sobrino: “Rispettando le nuove regole siamo potuti ripartire, con quattro manifestazioni, dopo quasi due anni di oggettiva difficoltà. Le prenotazioni per la Bagna Cauda – ai numeri 3930014548/3474559467 – sono aperte fino a lunedì 15 novembre, augurandoci di poter continuare con iniziative sociali, culturali ed enogastronomiche sul nostro territorio nei prossimi mesi”.