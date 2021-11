L’associazione di Protezione civile di Corneliano d’Alba tra resoconti e propositi per il 2022

L’associazione di Protezione civile di Corneliano d’Alba ODV fa il punto sulle attività svolte e prepara i propositi del 2022.

Diverse le attività svolte nel 2021 che sta per finire e che saranno ancora riproposte in futuro: i servizi nei centri vaccinali (in particolare quelli di Sommariva Perno, Fossano, Aca Alba e Canale), la presenza durante i mercatini di Natale a Govone, la pulizia del territorio, l’attenzione all’ecologia e il controllo di distanziamento durante le funzioni religiose e davanti alle scuole elementari e medie. A tutto questo si aggiunge la raccolta dei tappi in collaborazione con l’associazione Ampelos per i progetti intrapresi nelle aree più bisognose dell’Africa.

Da evidenziare la serata di raccolta fondi dell’11 novembre nel salone polifunzionale di Piobesi d’Alba, in collaborazione con l’associazione Ampelos, la Pro loco di Corneliano e con il patrocinio dell’Unione “Le colline del Riddone”, con l’esibizione del gruppo canoro Chorus 2000 diretto dal maestro Pierguido Boano. L’iniziativa aveva lo scopo di reperire il necessario per acquistare una nuova macchina capace di fornire 450 litri di ossigeno al minuto e da offrire all’ospedale di North Kinangop, luogo in cui, da molti anni, il Professor Bruno Frea, membro dell’associazione, opera con attività di volontariato. Per coloro che non avessero partecipato alla serata canora ma volessero comunque dare il loro contributo, sarà possibile effettuare un bonifico bancario indicando come causale “Ossigeno per Kinangop” sul conto corrente dell’Associazione di Protezione civile di Corneliano d’Alba ODV, usando l’Iban IT52W0853046220000330108139 (se effettuata con bonifico bancario, previa contatto con l’associazione, la donazione è detraibile al 35%).

L’associazione continua il suo impegno anche per il prossimo anno e come segno di buon auspicio ha decisio di realizzare un calendario per il 2022. E’ possibile ritirarlo contattando i volontari. Per info: protcivile.corneliano@gmail.com, info@protezionecivilecorneliano.com