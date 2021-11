Doppio incendio alle linee elettriche a Costigliole d’Asti, tante case senza luce

Serata movimentata a Costigliole d’Asti per due incendi che hanno riguardato la linea elettrica: ne danno riscontro i Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Asti.

Il primo incendio si è sviluppato intorno alle 21ed ha riguardato un cavo dell’alta tensione in viale Marconi; il secondo alle 23 ha interessato la cabina elettrica in Piazza del Vascello. Molte le chiamate ai vigili del fuoco che sono intervenuti con tre squadre (aps, pick up ed cestello tridimensionale) insieme ai tecnici dell’Enel. Importanti anche i disagi per una buona parte degli abitanti di una larga zona di Costigliole che sono rimasti senza corrente per diverse ore. I tecnici Enel hanno lavorato a lungo per cercare di ripristinare la corrente.