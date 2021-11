A Natale ad Asti si può fare “Un dono che vale doppio”

“Un dono che vale doppio”: si chiama così l’iniziativa a sostegno delle attività di AMA, Associazione Missione Autismo Asti, che hanno ideato le titolari della Caffetteria Al Conte Verde e Luna di Fiori.

Fino al 24 dicembre, acquistando regali di Natale tra le proposte dei due negozi di via Conte Verde, si farà del bene, tanto bene.

“Sono tre i motivi per aderire a questa iniziativa, che vuole essere un Natale di rinascita – ci spiega Paola Bertone, della Caffetteria Al Conte Verde – si acquisteranno prodotti di qualità, si sosteranno attività della nostra città, e si sosterrà l’associazione AMA per realizzare i suoi importanti progetti per bambini e ragazzi affetti da autismo”.

Come funziona. Per ogni acquisto sarà devoluto il 10% dell’incasso, dai 15 euro in sù di spesa nei due negozi, all’Associazione AMA.

Non ci sono scuse quindi per non aderire all’iniziativa “Un dono che vale doppio” perchè la scelta è di qualità: composizioni floreali, tanti prodotti e cestini senza glutine, panettoni artigianali senza glutine, tanta cioccolata e tanta solidarietà.

“Un dono che vale doppio” vi aspetta ad Asti presso Caffetteria Al Conte Verde, in via Conte Verde 80, e da Luna di fiori, in via Conte Verde 62.