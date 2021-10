Sold out a Cocconato per la Caccia ai Tesori Arancioni

Grande risposta alla chiamata di Cocconato per la Caccia ai Tesori Arancioni, iniziativa lanciata dal Touring Club Italiano tra i Borghi Bandiere Arancioni a cui l’amministrazione comunale ha aderito dimostrando la consueta sensibilità per promuovere il proprio territorio.

Nella Riviera del Monferrato sono stati occupati tutti i posti previsti, con 29 squadre e circa 120 partecipanti [le squadre potevano essere composte fino a sei persone, NdR] a darsi da fare lungo la giornata per scoprire le sei tappe e conquistare il tesoro finale! Famiglie, gruppi di amici, giovani e anziani, la partecipazione è stata variegata ma l’entusiasmo è stato trasversale.

Si è trattato di un modo alternativo per muoversi alla scoperta del patrimonio artistico, culturale e naturale di Cocconato con le sei mete da scovare che hanno permesso di curiosare tra gli angoli più caratteristici del centro, con le prime tre tappe a portare prima in piazza Statuto, davanti a Locanda Martelletti, poi sotto lo stemma giallo rosso di Borgo Torre e poi davanti alla Chiesa parrocchiale. Le due tappe successive hanno portato fuori dal concentrico, prima al Parco dell’Alberone e poi alla Pieve di Cocconato, alla Chiesa della Madonna della Neve, aperta anche per visite nell’occasione. Tappa finale presso la Salumeria Ferrero e poi ritorno al punto di accoglienza, l’Ufficio Turistico, per la foto ricordo e il ritiro del tesoro, composto dalla torta Paliotta, un gustoso salume locale, la calamita di Cocconato e materiale informativo.

Nota di “colore” è che la prima squadra a fare ritorno al punto di partenza è stato il Giornarunner Team, composto proprio dal direttore di ATnews, la nostra Giornarunner e la figlia Federica, abili ad interpretare correttamente gli indizi, agevolati dalla profonda conoscenza di questo affascinante territorio. Volete leggere il racconto con gli occhi di una partecipante? Scopritelo -> QUI.