Primo soccorso: “Soddisfazione per Canelli, si proceda con la stessa fermezza anche in altre aree della Provincia di Asti”

“Esprimo la mia personale soddisfazione, come cittadina e come consigliere provinciale, nell’appendere la conferma dell’implementazione della rete di emergenza con cui la Regione riconosce a Canelli l’ambulanza con infermiera sulle 24 ore.

Tale risultato deriva da un lavoro a cui diede avvio la Provincia nel 2019 poi integrato nel 2020 quando, in collaborazione con l’attuale Vice Presidente Marco Lovisolo e con il sostegno del voto unanime del Consiglio Provinciale, chiedemmo un potenziamento sui servizi dell’emergenza sia con un mezzo di soccorso avanzato di base a Canelli sulle 24 ore, sia con un ulteriore mezzo di soccorso avanzato da allocare nel territorio di competenza dell’ASL AT.

La notizia pervenuta ieri segna una svolta importante non solo per i cittadini di Canelli che in caso di necessità potranno fruirne direttamente, ma per estensione anche della Valle Bormida dove spesso la Croce Rossa di Canelli interviene e di gran parte del sud astigiano, territorio privato dell’ospedale a cui finalmente sono riconosciuti maggiori servizi.

Nel ringraziare tutti i colleghi amministratori che si sono prodigati per ottenere questo servizio, auspico, insieme al Presidente Lanfranco, che si proceda con la stessa fermezza per il potenziamento del primo soccorso anche in altre aree del territorio della Provincia di Asti”.

Angelica Corino

Consigliere della Provincia di Asti