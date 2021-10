“Pranzo a buffet” al canile di Refrancore per realizzare una nuova area per i cagnolini ospiti

Domenica 17 ottobre 2021, a partire dalle ore 13:00, presso il Circolo San Marzanotto (Loc. San Marzanotto Piana – Asti), il canile di Refrancore organizza il “Pranzo a buffet” in un’area allestita e attrezzata anche in caso di maltempo.

L’obiettivo del pranzo è quello di finanziare la realizzazione di una nuova area di sgambamento per i cagnolini ospiti della struttura, che potranno in questo modo divertirsi, correre e giocare.

Il pranzo è gratuito per i bambini tra 0 e 6 anni, ha un prezzo ridotto di €15 per ragazzi tra i 7 e i 12 anni ed un prezzo di €25 per gli adulti.

E’ possibile prenotarsi al numero 351 633 3633, entro e non oltre il 14 ottobre.