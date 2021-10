“La forza di Ippocrate: storie al tempo della pandemia” Gianfranco Morino racconta il suo nuovo libro a Canelli

Venerdì 5 novembre, alle 21, nella sala della Cassa di Risparmio di Asti a Canelli (piazza Carlo Gancia, 10), il dottor Gianfranco Morino presenta il suo ultimo libro “La forza di Ippocrate: storie al tempo della pandemia”, scritto con il contributo del dottor Paolo Leoncini e pubblicato da Impressioni Grafiche nell’ottobre 2021.

Durante il primo anno di pandemia da Covid-19 Morino, medico piemontese da oltre 30 anni in Africa, socio-fondatore e responsabile dei progetti di World Friends Onlus in Kenya, ha iniziato a tenere un diario: dal suo “osservatorio privilegiato” (come spesso ama definirlo) del Sud del Mondo, Morino racconta la pandemia attraverso episodi, riflessioni e testimonianze da Nairobi, dove World Friends lavora da 20 anni per la difesa del diritto alla salute dei più poveri e vulnerabili.

Da queste pagine intense nasce “La forza di Ippocrate”, arricchito dal contributo del Dott. Paolo Leoncini, medico di World Friends che porta la sua testimonianza dal Nord del Mondo, dalle strade di Torino, dove lavora con le persone senza fissa dimora. La pandemia, con tutte le sue conseguenze e implicazioni non solo sanitarie ma anche e soprattutto sociali, diventa lo spunto per riflettere su diritti, giustizia sociale, medicina come scienza al servizio dell’uomo.

Il libro è arricchito dalla postfazione del giornalista Maurizio Paganelli (La Repubblica) che ha contribuito a curarne la pubblicazione. “La forza di Ippocrate: storie al tempo della pandemia” sarà disponibile durante l’evento a Canelli. Tutto il ricavato verrà destinato ai progetti di sviluppo di World Friends.

La serata è organizzata dalla Caritas Canelli e dalla Biblioteca Civica “G. Monticone” con il patrocinio del Comune di Canelli.