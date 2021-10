Elezioni Comunali 2021: Antonello Murgia riconfermato sindaco di Piovà Massaia

Si è concluso lo spoglio delle schede elettorali delle amministrative 2021 a Piovà Massaia.

L’unica lista in corsa, “Insieme per Piovà” ha superato senza problemi il quorum (l’affluenza è stata del 61,34%) e Antonello Murgia è stata rieletto sindaco, superando anche l’ostacolo del 50% dei voti validi sul totale dei voti espressi. Sono stati 270 i voti validi per il candidato sindaco sui 303 votanti.

Elettori: 494 | Votanti: 303 (61,34%) Schede nulle: 17 Schede bianche: 16 Schede contestate: 0